وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد -في تصريح اليوم الإثنين- أنه لم يرد للمعهد حدوث خسائر داخل البلاد، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت.

وأوضح أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 25.19 درجة شمالًا، وخط الطول 35.12 درجة شرقًا، وعلى عمق 10.3 كم.

