نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

بدأت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، فى تطعيم أعضاء النقابة للمرحلة الأولى ضد فيروس كورونا لمن سجلوا على موقع وزارة الصحة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، إن النقابة حريصة على توفير كافة الخدمات للاعضاء وتوفير خدمة صحية متكاملة ومنها لقاح فيروس كورونا داخل نادى المهندسين بسابا باشا.

واضاف أن اللقاح سيكون على مراحل وسيتم إبلاغ المسجلين تليفونيا للحضور فى توقيت الحملة ، مطالبا كافة المهندسين بتناول اللقاح حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم .

بينما قال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية، إنه قد بدأت صباح اليوم أولى أيام تطعيم ضد فيروس كورونا حيث يبلغ عدد المقيدين بالمرحلة الأولى 200 مهندس، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المراحل القادمة طبقا لأولوية التسجيل على الموقع الرسمى لوزارة الصحة وسيتم الإعلان عن باقى المراحل، مؤكداً أن اللجنة الصحية في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على توفير كافة الخدمات الصحية للمهندسين وأسرهم داخل النقابة والنادى بالتنسيق مع كافة المؤسسات الصحية.