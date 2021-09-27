نظرا للإقبال الكبير.. مركز جديد للقاح كورونا في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، عن تخصيص مركز جديد لتلقي لقاح كورونا بمركز شباب الزهور، وذلك نظراً للإقبال الكبير على المراكز الجديدة لتطعيم لقاحات كورونا.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه تقرر تشغيل مركز إضافي لتطعيم لقاحات كورونا جديدة وذلك بمركز شباب الزهور، بدءاً من صباح غد الثلاثاء، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتي العاشرة مساءً وتكون بذلك مراكز اللقاحات الجديدة، هي: مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية، مكتبة الطفل ببورفؤاد، مركز شباب الزهور.

وأهابت محافظة بورسعيد، بالمواطنين مراعاة عدم التزاحم بالمواقع المذكورة ومراعاة أن ساعات العمل ممتدة كذلك يمكن للذين تلقوا رسائل سابقة ولم يتلقوا اللقاح عليهم التوجه إلى أحد المراكز المذكورة للحصول علي اللقاح، وكذلك من قام بالتسجيل ولم يتلقي رسائل نصية بالتوجه يمكنة الذهاب للحصول علي اللقاح .