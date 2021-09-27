جاء ذلك فى أول نشاط له بمكتبه بعد عودته من جولة خارجية شملت فرنسا وإنجلترا.. واستعرض الجانبان، الأوضاع في لبنان وسبل دعم الشعب اللبنانى فى هذه المرحلة.