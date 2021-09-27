اليوم السابع
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الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:31 م
أكرم القصاص
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ميناء الإسكندرية يستقبل 153 ألف طن بضائع فى 24 ساعة

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 03:33 م
ميناء الإسكندرية يستقبل 153 ألف طن بضائع فى 24 ساعة ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر

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انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 153 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1084 حاوية مكافئة.
 
وفي ذات السياق، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 25  سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 34 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.
 
وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.
 

 


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