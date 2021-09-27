مياه الدقهلية تستعد لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول بتطهير الشبكات .. صور

الدقهلية - شريف الديب

شدد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، اليوم الاثنين، على سرعة الانتهاء من تنفيذ عدة إجراءات استباقية، استعدادًا لفصل الشتاء، ولأى أمطار أو سيول قد تحدث، حيث أمر بضرورة الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار بالمحافظة، وإصلاح أى تلفيات بها.

وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع؛ لزيادة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، كما أكد حسين على وضع خطة لتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية، والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وكذلك تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار، ومدى كثافتها، وكذلك رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرفة طوارئ الشركة، وغرفة عمليات المحافظة، والجهات المعنية.

بالإضافة لمراجعة كافة المعدات، وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش، ويأتى ذلك بناءًا على تعليمات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة استعداد كافة الشركات بمختلف المحافظات لموسم الشتاء والأمطار.



مياه الدقهلية تستعد لاستقبال فصل الشتاء



مياه الدقهلية تستعد لاستقبال فصل الشتاء



مياه الدقهلية تستعد لاستقبال فصل الشتاء