منطقة آثار أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمى فى المسلة الناقصة.. لايف وصور

اسوان - عبد الله صلاح

انطلقت الاحتفالات بيوم السياحة العالمى فى محافظة أسوان، تحت شعار "السياحة لتحقيق النمو الشامل"، والتزامت أثار أسوان بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يأتى احتفال منظمة السياحة العالمية خلال العام الجارى تحت شعار"السياحة لتحقيق النمو الشامل"، إذ يعد القطاع السياحى مورد مهم من موارد أى دولة لاستجلاب العملة الصعبة وزيادة فرص التشغيل وزيادة احتياطى النقدى الاجنبى وزيادة معدلات النمو مما يخدم الاقتصاد.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار اسوان والنوبة، أن الاحتفال بيوم السياحة العالمي، تم اختياره ليتزامن مع حدث بارز فى تاريخ السياحة، وهو الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسى للمنظمة فى 27 سبتمبر 1970.

وأشار إلى أن الاحتفالات الرسمية بدأت للمرة الأولى بهذا اليوم فى 27 سبتمبر 1980، وهدفه زيادة الوعى بأهمية السياحة داخل المجتمعات الدولية، وإبراز تأثيرها وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

وأوضح بأن الهدف من الاحتفال باليوم العالمى للسياحة هو زيادة الوعى فى المجتمع الدولى بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية.



منطقة آثار أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمى (1)



منطقة آثار أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمى (2)



منطقة آثار أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمى (3)



منطقة آثار أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمى (4)



منطقة آثار أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمى (5)