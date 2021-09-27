اليوم السابع
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مصرع طفل صدمه قطار فى دسوق بكفر الشيخ

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:47 ص
مصرع طفل صدمه قطار فى دسوق بكفر الشيخ جثه-أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى طفل في الشهادة الإعدادية مصرعه، بعدما صدمه القطار بمزلقان كوبري المزلقان بدسوق في كفر الشيخ.

رصدت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية في كفرالشيخ، الأحد، وصول الطفل "يوسف.م.ي.ا"، 15 عامًا، طالب في المرحلة الإعدادية، ويقيم بمدينة دسوق، جثة هامدة، نتيجة الحادث.

وتبين أنه أثناء عبور الطفل لمزلقان كوبري المدير أثناء غلقه بالحواجز الإلكترونية، ومعه دراجته تصادف مرور القطار رقم 470 القائم من محطة قطار دسوق، والمتجه لمحطة قلين، فصدمه عند المزلقان، ما أدى إلى وفاته في الحال ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

 

 


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