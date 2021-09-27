اليوم السابع
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الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:46 ص
أكرم القصاص
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث دهس بولاية المنستير التونسية.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:00 ص
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث دهس بولاية المنستير التونسية.. صور دهس بولاية المنستير
وكالات

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أفادت وسائل إعلام تونسية بأن سيارة خاصة دهست مساء اليوم عددا من المواطنين بمدينة قصر هلال بولاية المنستير.
 
وأسفرت حادثة الدهس عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي "الحاج علي صوة" بقصر هلال لتلقي العلاج.
 
وأكدت إذاعة "جوهرة أف أم" أن قوات الأمن اعتقلت صاحب السيارة الذي نفذ عمليتي دهس بكل من مدينتي صيادة وقصر هلال.
 
وأفادت الإذاعة بأنه لم تعرف بعد دوافع مرتكب العملية في انتظار التحقيق معه.
 
وذكرت الإذاعة نقلا عن بعض شهود العيان أن عملية الدهس كانت مقصودة من قبل سائق السيارة الذي حاول بعد تنفيذه عملية مواصلة التقدم في اتجاههم للتأكد من وفاتهم حسب قولهم.
 
الأهالي بمحيط الحادث
الأهالي بمحيط الحادث

السيارة بمحيط الحادث
السيارة بمحيط الحادث

 


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