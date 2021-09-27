أكد مستشار الملك البحرينى للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن النتائج المهمة والكبيرة لزيارة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤخرا إلى مصر ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، تجسد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية ( بنا ) اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء مستشار عاهل البحرين مع السفير المصري ياسر محمد شعبان ، لافتا إلى أن النتائج تؤكد ما تتميز به البلدين من تواصل مستمر بين قيادتهما، والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين، ودعم العمل العربي المشترك وترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
من جانبه، أعرب شعبان عن تقديره لما يربط البلدين من علاقات قوية ووطيدة، متمنياً للبحرين المزيد من التقدم والرخاء.
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