محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان تطوير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير التي شهدتها الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والتي تضم 4 إدارات بالديوان، إدارة التخطيط العمراني، وإدارة التنسيق الحضاري، وإدارة تطوير العشوائيات، وإدارة متابعة تنفيذ المشروعات، بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير إدارة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ،كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه عدد من الإدارات والأقسام بالديوان، لمتابعة سير العمل بها.

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير التي يشهدها ديوان المحافظة، لتسهيل مهمة العاملين بها لتأدية الخدمات للجمهور في سهولة ويسر، واطلع محافظ كفر الشيخ على آخر المستجدات والأعمال في الإدارات الأربع التي تشهدها، وخاصة تطوير المناطق الغير مخططة ، والمشروعات الجاري إنشاؤها والتي تشهدها مراكز ومدن المحافظة في كافة القطاعات الخدمية.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ العاملين بالإدارات الأربعة عما يقومون به من أعمال،موضحا المهام التي يجب القيام بها لإنجاز الأعمال المكلفين بها والملفات الخاصة بالإدارات وخاصة إدارة التخطيط العمراني والمشروعات وتطوير العشوائيات.