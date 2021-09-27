محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمشروعات حياة كريمة بقرى المراغة.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بقريتى "نجع الماسخ، وبنى هلال " بمركز المراغة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى وتذليل أية عقبات.

رافق المحافظ المهندسة ميرفت حسين سليمان رئيس الإدارة المركزية لمشروعات جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس يوسف حلمى رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وحسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة، وسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال إنشاء مدرسة "رجب محمد محمود" الثانوية بنجع الماسخ، على مساحة إجمالية 2500 متر مربع، بينما تبلغ مساحة المبانى 1900 متر مربع، بتكلفة إجمالية 8 مليون و500 ألف جنيه، وتتكون من 5 أدوار، تشتمل على " 18 فصل دراسى + فصل لذوى الهمم، بالإضافة إلى مكتبة، و2 غرفة للأنشطة " المجالات "، و3 غرف "شبكات، وأخصائى اجتماعي، وطبيب"، وصالة متعددة الأغراض، فضلا عن ملعب نجيل طبيعي" .

وأوضح مدير عام هيئة الابنية التعليمية أن إجمالى مشروعات المدارس ضمن خطة المبادرة "حياة كريمة" بمركز المراغة بلغ 11 مشروعا، لافتا إلى أنها توفر 153 فصلا، بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه.

ثم تفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى لخدمة قرية بنى هلال، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمحطة 68%، ووصلت نسبة تنفيذ الشبكات 77%، بإجمالى طول 6410 أمتار، ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى 31 مارس العام القادم.

ومن جانبه أشار رئيس فرع الهيئة القومية بالمحافظة إلى أن محطة الرفع تأتى ضمن مشروع صرف صحى قرى المراغة، بتكلفة إجمالية 492 مليون جنيه، والذى يخدم مجلس قروى بناويط وأولاد اسماعيل، بإجمالى أطوال شبكات انحدار 110 كيلو متر، لتخدم عدد 180 ألف نسمة، ويشمل إنشاء 10 محطات رفع هى " بنى هلال، وقرية أولاد إسماعيل الأم، والحريدية، والجزازرة، وقرية فزارة الرئيسية، وفزارة الفرعية، وبناويط، وقرية الشيخ شبل الرئيسية، والشيخ شبل الفرعية (1)، والشيخ شبل الفرعية (2).

ووجه "الفقي" بالالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ المشروعات، والبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء منها، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وعبر الأهالى عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع.







المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى المراغة