محافظ المنوفية يتابع الأعمال بالمجمعات الخدمية والزراعية بـ"حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

توجه اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير واجهة الريف المصرى وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين وإحداث تنمية حقيقة شاملة بمختلف القطاعات الخدمية، بحضور نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، وسامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومنسقى حياة كريمة بالمنوفية وأعضاء الهيئة الهندسية.

بدأ محافظ المنوفية جولته بتوجيه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بإعداد دراسة لكيفية استغلال المبانى الحكومية والمنشآت التى سيتم إخلائها بنطاق المركز ( 14 قرية أم وتوابعها ) عقب الانتهاء من المجمعات الخدمية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودخولها الخدمة، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بدراسة استغلال مبنى الوحدة المحلية لقرية سبك الأحد كدار مسنين أو دار أيتام، يأتى هذا فى إطار استراتيجية المحافظة بإعادة استغلال المنشآت والأصول الغير مستغلة بنطاق المحافظة لتعظيم مواردها وتوفير فرص عمل بما يحقق النفع العام للمحافظة ومواطنيها.

وأكد محافظ المنوفية أن تنفيذ مشروعات "حياة كريمة يتم وفق نماذج محددة فى الإنشاء والتجهيز لكافة المبانى الخدمية وغيرها، ووفق معايير واضحة تلبى متطلبات المواطنين، كما هو الحال مع مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمنشآت الأخرى، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن تحديد المشروعات يتم بصورة تراعى خصوصية واحتياجات كل قرية مستهدفة.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية سنتريس (3 أدوار) والمقام على مساحة 750 م2 ويخدم ما يزيد عن 45 ألف نسمة، وسيضم المجمع العديد من الخدمات منها (وحدة محلية، مركز نموذجى، سجل مدنى، وحدة اجتماعية، خدمات البريد، الشهر العقارى، تموين) وغيرها من الخدمات الأساسية الهامة التى تمس حياة المواطنين بهدف التخفيف عنهم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، حيث جارى الإنتهاء من تنفيذ الهيكل الخرسانى وجارى أعمال التشطيبات.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعى بسنتريس ( دورين) على مساحة 370 م2 ويخدم ما يقرب من 25 ألف نسمة، وسيضم المجمع وحدة زراعية وبيطرية وتعاون زراعى وبنك تنمية وائتمان زراعى بما يساهم فى تنمية وخدمة أهالى القرية، حيث تم تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة 80% وجارى أعمال التشطيبات.

وخلال الجولة تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات بقرية سبك الأحد على مساحة 750م2 ويخدم ما يزيد على 66 ألف نسمة، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى بنسبة 75% وجارى صب أعمدة الدور الثانى العلوى، كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعى بسبك الأحد على مساحة 750 م2 ويخدم ما يزيد على 33 ألف نسمة من أهالى القرية والعزب التابعة لها، حيث تم الانتهاء من الأساسات وأعمدة الدور الأرضى وجارى صب سقف الدور الأرضي.

وفى ذات السياق تابع المحافظ أعمال توسعة (جناح جديد) لمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بسبك الأحد (أبو بكر الصديق) (5 أدوار) على مساحة 2944 م2 عبارة عن 14 فصل جديد ليصبح إجمالى عدد الفصول 36 فصل، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية وجارى أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام، وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم فى تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لاستيعاب المزيد من الطلاب.

كما تفقد المحافظ أعمال ترعة سبك الأحد بطول 6380 م بتكلفة حوالى 20 مليون جنيه، رافقه وكيل وزارة الرى، حيث تم الانتهاء من تبطين 720 م وجارى حاليًا تنفيذ أعمال تدبيش الأحجار، موجهًا وكيل وزارة الرى بضرورة رفع نواتج التبطين أول بأول لإضفاء منظر حضارى.



تبطين ترعة



مجمع



محافظ المنوفية يتابع المشروعات