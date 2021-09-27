محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى ومحطة المياه المرشحة.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية تفقد خلالها مستشفى كفر شكر المركزى ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى وذلك ضمن خطة المحافظة، للمرور على المشروعات الجارى تنفيذها وأماكن تقديم الخدمات بمختلف مدن المحافظة لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد مستشفى كفر شكر المركزى لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها والتأكد من الانضباط الإدارى والتزام المترددين على المستشفى بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وبدأ المحافظ، جولته بالمستشفى بتفقد وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، حيث تحتوى الوحدة على عدد 23 حضانة من بينهم 18 حضانه تم توريدهم ضمن مبادرة تحيا مصر للقرى الأكثر احتياجا منذ 10 أيام، مشددا على ضرورة تشغيلهم واستقبال الأطفال المرضى، موجها بعرض مذكرة تفصيلية بكل احتياجات وحدة الحضانات والعناية المركزة لتوفيرها فورا بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وتابع المحافظ، سير العمل بوحدة تلقى المواطنين لقاح كورونا والتقى بالمواطنين وحثهم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحرص على أخذ اللقاح وفقًا لتعليمات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية لأسرهم والمحيطين بهم، معلنًا تذليل كافة العقبات لحصوهم على اللقاح والشهادة التى تفيد بذلك، داعيًا الجميع إلى تكثيف الحملات لتوعية الفريق الطبى للمواطنين بأخذ اللقاح حرصًا على صحتهم وتنفيذًا لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل مخاطر الإصابة به.

كما تفقد المحافظ أيضا قسم الغسيل الكلوى واطمأن على المرضى وتحدث إليهم عن الخدمة المقدمة، موجها بحسن المعاملة والحرص على توافر الأدوية، والتأكيد التام على أعمال صيانة الماكينات والأجهزة، كما تفقد قسم العناية المركزة والعيادات الخارجية لمتابعة سير العمل، حيث وجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزى تعد ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروع القومى لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه، والتى تشمل مستشفيات كفر شكر المركزى و قها المركزى والخانكة المركزى والقناطر الخيرية المركزى و طوخ المركزي.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت.

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 70%من إجمالى أعمال المحطة، وجارى أعمال تجديد الشبكات بمدينة كفر شكر بالكامل وبإنتهاء العمل بالمحطة سيتم الانتهاء من تغطية المحافظة بالكامل بالمحطات المرشحة حيث تم تسليم محطتى طوخ وكوم أشفين.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحي، والدكتور أحمد سعد مدير مستشفى كفر شكر المركزي.



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى