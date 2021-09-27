محافظ القاهرة: العاصمة تتمتع بمقومات أثرية وجذب سياحى متميز "صور"

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أهمية قطاع السياحة الداخلية بالعاصمة خاصة مع ما تتمتع به المحافظة من مقومات جذب سياحى وأثرى متميز.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة للرحلة السياحية التى نظمتها محافظة القاهرة لأكثر من 50 طالبا وطالبة من أوائل المدارس والمتفوقين بمناسبة يوم السياحة العالمى الذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام. وشمل برنامج الرحلة زيارة المتحف المصرى والقلعة والكنيسة المعلقة وقصر البارون.

وطالب محافظ القاهرة بتكثيف رحلات المدارس لزيارة معالم القاهرة، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مثل تلك الرحلات والفعاليات لرفع الوعى السياحى والانتماء الوطنى لدى الشباب والنشء وللتعرف على تاريخ ومعالم بلدهم خاصة وأن المحافظة تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية .

وترفع منظمة السياحة العالمية خلال العام الجارى شعار "السياحة لتحقيق النمو الشامل " والغرض الأساسى منه هو زيادة الوعى فى المجتمع الدولى بأهمية السياحة وتأثيراتها فى المجتمعات والشعوب.

وأقرت منظمة السياحة العالمية الاحتفال به بداية من 1980 وتم اختيار يوم 27 سبتمبر لتزامنه مع ذكرى وضع النظام الأساسى لمنظمة السياحة العالمية ودعت منظمة السياحة العالمية للمشاركة بنشر الصور السياحية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن الاحتفال يعزز الوعى بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة المستدامة.

يذكر أن توقيت يوم السياحة العالمى يأتى فى نهاية موسم الذروة السياحية فى نصف الكرة الشمالى وبداية الموسم فى نصف الكرة الجنوبى وتحقق السياحة حول العالم 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة وهم القضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادى والحد من أوجه التفاوت بالإضافة إلى ان السياحة تسهم فى توظيف واحدًا من كل عشرة أشخاص فى العالم.