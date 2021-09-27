محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلاً مدارس» لبيع المستلزمات الدراسية بسعر مخفض

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، معرض «أهلاً مدارس» والمقام بمقر الغرفة التجارية في شارع البحر بمدينة طنطا، لتوفير كافة مستلزمات الطلاب مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية، والدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين.

وخلال جولته التفقدية بالمعرض أجرى محافظ الغربية حوارا مع البائعين والمواطنين حول جودة المنتجات المعروضة ومقارنتها بمثيلاتها بالسوق، ومدى كونها ملبية لكافة احتياجات المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد، وأعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة في توافر كافةالمستلزمات بأسعار مناسبة.

وأشاد المحافظ بالمعروضات وجودتها كون أغلبها صناعة مصرية ،إذ يشمل المعرض كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، مصنوعات جلدية وأحذية لطلاب المدارس، وكذلك ملابس الطلاب لكافة المراحل الدراسية ،حيث يشارك في المعرض عدد ١٥ عارض بمنتجات متنوعة ،كما أشاد المحافظ بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمعرض لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأكد رحمي على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي من خلال التوسع في إنشاء مثل هذه المعارض لبيع كافة المستلزمات بأسعار مخفضة وتنافسية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد إفتتح في وقت سابق معرض «أهلاً مدارس» المقام بأرض المعارض بمدينة نصر ، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والذي أكد أن معارض «أهلاً مدارس» بمختلف محافظات الجمهورية تشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن 30%.