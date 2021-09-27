محافظ الغربية: تنمية وبناء الإنسان أحد أهم أهداف مبادرة حياة كريمة.. صور

الغربيــــة - عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، تسعى إلى تنمية وبناء الأنسان جنباً إلى جنب مع تجديد البنية التحتية التى تتم بكافة القطاعات بجميع قرى مركز زفتى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

أضاف رحمى، أن المحافظة نفذت عدد من المبادارت تمثلت فى إطلاق الهيئة العامة لتعليم الكبار " 12 قافلة تعليمية، فتح عدد 80 فصل وإستكتاب عدد 812 دارس"، كما بلغ عدد الدارسين بفصول محو الأمية وتعليم الكبار 11780 دارس نجح منهم 6596 دارس فى 3437 فصل تم فتحهم والعمل بهم.

وتابع رحمى أن المحافظة أشرفت على تنفيذ عدد 102 قافلة متنوعة مابين " 40 قافلة طبية قامت بتوفير الكشف والعلاج المجانى والتحويل لإجراء العمليات الجراحية، 21 قافلة بيطرية قدمت العلاج والإرشادات اللازمة، 19 قافلة إجتماعية لتقديم المساعدات ومعالجة العديد من المشكلات الاجتماعية المحلية و 22 قافلة زراعية لتقديم كافة الخدمات الإرشادية للمزارعين بالمجان لأهالى القرى بزفتى.

وأضاف الدكتور رحمى، أن المحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومؤسسة حياة كريمة قامت بإطلاق مبادرة حياة كريمة رقمية حيث تم تنفيذ عدد 8 دورات تدريبية استفاد منها 276 متدرب، كما نظمت مديرية التضامن الإجتماعى 9 ندوات ارشادية استفاد منها 650 مستفيد ،مثمنًا على دور المجلس القومى للمرأة والذى ساهم فى إصدار 6517 بطاقة رقم قومى لنساء قرى زفتى إلى جانب 6حملات طرق أبواب استفاد منها 74 ألف مستفيد، بجانب تنظيم 16 ندوة ودورة تدريبية لـ 1105 مستفيد.

أوضح محافظ الغربية، أن الإنسان هو العنصر المهم فى هذا التطوير، إذ تمثل التنمية البشرية الركيزة الأساسية والاستراتيجية للأمن المستدام بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعمل على زيادة الخيارات المتوفرة للأفراد، من توفير حياة صحية بعيدة عن الأمراض، زيادة انتشار المعرفة، وتوفير الموارد التى تساهم فى وصول الأفراد إلى مستوى الحياة الكريمة.



المبادرة الرئاسية حياه كريمة (1)



المبادرة الرئاسية حياه كريمة (2)



المبادرة الرئاسية حياه كريمة (3)



المبادرة الرئاسية حياه كريمة (4)



المبادرة الرئاسية حياه كريمة (5)