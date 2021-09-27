محافظ البحر الأحمر: محافظتنا تتمتع بإمكانيات تجعلها من أفضل وجهات العالم السياحية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

ألقى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، كلمة مساء اليوم الإثنين، خلال الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بمدينة الغردقة، رحب خلالها بوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، مؤكداً أن محافظة البحر الأحمر، من أهم المحافظات السياحية بجمهورية مصر العربية، لما تتمتع به من امكانيات ومؤهلات سياحية تجعلها على قائمة الأقاليم السياحية على مستوى العالم، من مياه وبحار وهواء وجو معتدل، كما إنها توفر فرص عمل كثيرة، وعائد إقتصادي كبير من العملات الصعبة.

وجه محافظ البحر الأحمر، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظراً للدعم الكبير الذي قدمه للمستثمرين والعاملين في المجال السياحي بصفة عامة، ولحرصه على توفير كل الدعم لرفع كفاءة شوارع الغردقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، كما وجه الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعته المستمرة لمشروعات تطوير مدينة الغردقة وحرصه على زيارة المدينة باستمرار لمتابعة أعمال التطوير على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات.

كما وجه المحافظ، الشكر لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، لجهوده المتميزة والمتواصلة لتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين وللعاملين في السياحة بصفة عامة، ولجهوده في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، كما إنه يقوم بمجهود كبير في سبيل عودة السياحة سواء بالاكتشافات الأثرية أو الزيارات التي يطوف بها العديد من الدول، ليقول للعالم أن مصر آمنة صحياً ومستقرة أمنياً.

تابع خلال كلمته قائلاً " هناك تأثير لجائحة كورونا على السياحة بالبحر الأحمر، لكن نجحنا في تحقيق المعادلة الصعبة والعبور من هذه الجائحة بأقل الخسائر، من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفي نفس الوقت الحفاظ على صحة المواطنين، وكان ثمرة هذا النجاح هو عودة العديد من الرحلات السياحية لعدد من الدول الأجنبية إلى مدن المحافظة، إضافة إلى عودة الطيران الروسي بعد توقف 6 سنوات، كما تمكنا من تطعيم كافة العاملين في مجال السياحة، وهنا أود أن أشكر أبناء محافظة البحر الأحمر لتعاونهم معنا والتزامهم بكافة الإجراءات الوقائية".

يذكر أن وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر شهدا عدداً من الفعاليات الفنية، وقاما بزيارة متحف الغردقة، كما حرصا على لقاء العديد من السائحين من مختلف الجنسيات للترحيب بهم في مصر والاستماع لهم، حيث أشادوا بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمحافظة البحر الأحمر، وعبروا عن سعادتهم بزيارة المحافظة.