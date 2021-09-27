محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل اليوم العالمى للسياحة: ماراثون وشواطئ مجانا.. فيديو وصور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن الإسماعيلية محافظة ذات طابع فريد ومميز، يجعلها مقصدًا لجميع أنواع السياحة، حيث تتمتع الإسماعيلية بعدد من المقومات السياحية الفريدة، مثل المواقع الأثرية المتعددة والمتاحف والمسطحات المائية والخضراء، بالإضافة إلى تمتعها بجو مشمس لطيف طوال العام.

وتعتبر الإسماعيلية من المحافظات ذات الباع فى مجال سياحة المهرجانات، حيث تقيم المحافظة سنويا عددا من المهرجانات المتخصصة ذات الطابع المميز والمتخصص، والتى تلقى إقبالا سواء من المشاركين بتلك المهرجانات أو ضيوف ومتابعين لها، كما أن قربها من المدن الكبرى والعاصمة جعلها مقصدا لسياحة اليوم الواحد والتى تعد أحد أنواع السياحة المميزة للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى وجود السياحة الأثرية على أرض المحافظة حيث تضم المحافظة متحف آثار الإسماعيلية والذى يعد من أقدم المتاحف الإقليمية بمصر، الذى تم افتتاحه رسمياً فى الثالث عشر من فبراير عام 1934، وتم فتحه للجمهور فى الرابع من مارس فى نفس العام، ويقع المتحف بحى الأفرنج وهو أحد الأحياء القديمة بمدينة الإسماعيلية، حيث يتميز ذلك الحى بطرازه المعمارى الفرنسى الفريد، الذى كان يقيم به العاملين بالشركة العالمية للملاحة البحرية آنذاك (هيئة قناة السويس حالياً)، بالإضافة إلى متحف هيئة قناة السويس الجارى تنفيذه بأهم شوارع المحافظة (ش محمد علي) فى موقع أثرى مميز.

وأضاف بشارة أن المحافظة تفتح أبواب جميع الشواطئ والأندية الخاصة بها اليوم بالمجان لضيوفها ومواطنيها مؤكدا اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد.

وقال "بشارة" إن فعاليات اليوم العالمى للسياحة بالمحافظة تضمنت ماراثون للمشى شارك فيه شباب من مختلف الأعمار كما تضمن تنظيم معرض للمشغولات اليدوية لسيدات الإسماعيلية وكذلك فتح النوادى والشواطئ لرواد المحافظة بالمجان، كما سيتم تنفيذ أمسية فنية بمشاركة فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الإسماعيلية يتم تنظيمها بحديقة الشيخ زايد.

ووجه المحافظ دعوه للجميع لزيارة الإسماعيلية والتمتع بمقوماتها السياحية و الاثرية مؤكدا ان المحافظة بكل تنفيذيها يرحبون بضيوف المحافظة.



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