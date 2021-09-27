اليوم السابع
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الإثنين، 27 سبتمبر 2021 02:42 م
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محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أبو عطوة الرئيسى.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:41 م
محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أبو عطوة الرئيسى.. صور جانب من أعمال رفع كفاءة طريق ابوعطوة الرئيسى
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تابع اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، خطة مديرية الطرق والنقل فى تطوير المحاور المرورية الجديدة وتوسعة الطرق، حيث يجرى الآن تطوير ورفع كفاءة وتطوير وإنشاء طريق أبو عطوة الرئيسى، بداية من شارع أم كلثوم وحتى طريق بر ايسر السويس، بطول 2 كيلو متر وعرض 20 مترا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس مارون إسحاق استشارى التخطيط المروري.

وأكد محافظ الاسماعيلية، تذليل كافة العقبات، لسرعة أنجاز الأعمال، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، و خلق محاور مرورية تبادلية لتيسير الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات والتكدس المرورى.

ويأتى ذلك استكمالا لخطة الدولة لتطوير الطرق و المحاور المرورية الخارجية و الداخلية .

جانب من أعمال رفع كفاءة طريق ابوعطوة الرئيسى (1)
جانب من أعمال رفع كفاءة طريق ابوعطوة الرئيسى 

 

جانب من أعمال رفع كفاءة طريق ابوعطوة الرئيسى (2)
جانب من أعمال رفع كفاءة طريق ابوعطوة الرئيسى
 
جانب من أعمال رفع كفاءة طريق ابوعطوة الرئيسى (3)
جانب من أعمال رفع كفاءة طريق ابوعطوة الرئيسى

 

جانب من أعمال رفع كفاءة طريق ابوعطوة الرئيسى (4)
جانب من أعمال رفع كفاءة طريق ابوعطوة الرئيسى

 

جانب من أعمال رفع كفاءة طريق ابوعطوة الرئيسى (5)
جانب من أعمال رفع كفاءة طريق ابوعطوة الرئيسى

 

 


الاسماعيلية

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رفع كفاءة الطرق

المحاور المرورية

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