محافظ الإسكندرية: تنفيذ مشروعات كبرى لحماية الشواطئ بـ 969 مليون جنيه

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تولى ملف حماية الشواطئ، اهتماما كبيرا وذلك من خلال التعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى الهيئة العامة لحماية الشواطئ، لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى حماية سواحل المحافظة من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد، لافتا إلى أن المحافظة تبذل جهد كبير فى سبيل تطوير شواطئ المحافظة و استغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديا وسياحيا، بالإضافة إلى حماية الافراد والمنشات والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية.

وأوضح الشريف أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية؛ والتى تبلغ اجمالى تكلفتها 969 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية منطقة الكورنيش أمام فندق المحروسة والذى تبلغ تكلفتها 335 مليون جنيه، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من مشروع حماية منطقة السقالات بخليج أبى قير لحماية المنطقة من النحر وخاصة خلال مواسم النوات التى تضرب المحافظة اثناء فصل الشتاء وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 67 مليون جنيه .

ومن جانبها أشارت المهندسة عزة عبد الحميد، مدير إدارة حماية الشواطئ بالإسكندرية إلى أنه جارى الانتهاء خلال أيام من مشروع تدعيم وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، بطول 500 متر أمام مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل و الذى تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه، كما سيتم الانتهاء من مشروع حماية قلعة قايتباى فى شهر ديسمبر القادم وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع 96% وبلغت تكلفته 267 مليون جنيه.



حماية الشواطىء