محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التعليم

أسيوط ــ هيثم البدرى

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لعام 2021/2022 حيث تم اختيار 1573 من القيادات الوسطى الذين نجحوا فى اجتياز الاختبارات المؤهلة من بين مئات المتقدمين بجميع الفئات، مؤكدًا أهمية الترقيات والتدرج الوظيفى للقيادات والمعلمين ومسئولى التعليم وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة فى مجال التعليم ورؤية مصر 2030 للنهوض بالمنظومة التعليمية بمختلف أركانها.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفنى بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إن الاختبارات تمت بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، موضحًا أن اللجنة المسئولة عن التقييم واختيار القيادات الوسطى بالتربية والتعليم لعام 2021/2022 لاختيار قيادات وظائف (وكيل إدارة تعليمية – موجه عام – موجه أول – موجه – مدير ووكيل مدرسة) لجميع مراحل ونوعيات التعليم، جاء وفقا للضوابط والأحكام الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وإعمالًا لما جاء بالمواد (10-11-12) من الائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020 وقرار وزير التربية والتعليم الذى ينظم تشكيل واختصاصات اللجنة المنصوص عليها للنظر فى اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف وبناء على الإعلان الذى تم نشره مسبقًا، مؤكدًا أنه قد روعى فى الاختيارات قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار القيادات الوسطى.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن تشكيل اللجنة الجديد يضم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط رئيسا وعضوية كل من، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط أو من ينوب عنه ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ووكيل وزارة التنظيم والإدارة ووكيل مديرية التربية والتعليم ونقيب المعملين ومدير عام التعليم العام بالمديرية ومدير عام التعليم الفنى بالمديرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ومدير إدارة الشئون القانونية والموجه العام للمادة أو النشاط ومدير الإدارة التعليمية كلا فيما يخصه على ألا يكونا من المتقدمين لشغل إحدى الوظائف وموجه عام اللغة الانجليزية بالمديرية وموجه عام الحاسب الآلى بالمديرية على ألا يكونا من المتقدمين لشغل إحدى الوظائف، لافتًا إلى أن المسابقة شملت فئات (مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية ومدير مدرسة ووكيل مدرسة وموجه أول وموجه) على أن تشمل مدة شغل الوظيفة سنتين قابلة للتجديد لوظيفة (مدير إدارة ووكيل إدارة ومدير مدرسة ووكيل مدرسة) و3 سنوات تجدد لمرة واحدة لوظيفة (موجه عام وموجه أول وموجه).

وأشار وكيل الوزارة إلى إنه قد سبق الإعلان عن إجراء المقابلات لاختيار القيادات التعليمية بمختلف المراحل، موضحًا أن اللجنة بدأت عملها بعقد مقابلات للراغبين فى التقدم لمنصب "مدير ووكيل مدرسة تعليم فنى "وأعقب ذلك اختيار الموجهين فى باقى التخصصات على اختلاف أنواعها ثم مدير ووكيل إدارة تعليمية ثم التجديد للقيادات بمختلف التخصصات، لافتًا إلى أن عددًا المتقدمين الذين اجتازوا اختبارات المسابقة بنجاح بلغ عددهم 1573 متقدمًا فى التعليم الفنى والتعليم الإعدادى والثانوى والتعليم الابتدائى وتنسيق الخدمات وللمدارس الرسمية ومدارس التربية الخاصة.