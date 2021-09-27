محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة مقترحات إخلاء مستشفى أبنوب لتجديدها.. صور

أسيوط – هيثم البدري

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة المشكلة لمناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لخطة إخلاء مستشفى أبنوب المركزى، تمهيدًا للبدء فى أعمال الإحلال والتجديد لها، لتصبح مستشفى نموذجيا لخدمة مركز أبنوب وقراه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإحلال وتجديد المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية بأبنوب والدكتورة حنان سيد حسن مدير مستشفى أبنوب المركزى والدكتور همام حمدى نائب مدير المستشفى والدكتور جمال هاشم وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة وبهاء نبيل ممثل الشركة المنفذة للأعمال.

وبدأ الاجتماع باستعراض الموقف الحالى للمستشفى وأقسامها المختلفة والخدمات التى تقدمها للمواطنين وخاصة مع كثرة المترددين عليها من قرى مركزى أبنوب والفتح وخاصة على أقسام وحدة بنك الدم وقسم الأطفال وقسم الغسيل الكلوى الذى يتردد عليها حوالى 108 مريض شهريًا وتحتوى المستشفى على 142 سرير و20 حضانة للمبتسرين وتقدم خدماتها لجميع المواطنين.

وقال محافظ أسيوط إنه تم مناقشة الأماكن المقترحة لنقل بعض أقسام المستشفى والعيادات الخارجية بها لأماكن قريبة من المستشفى القديم تسهيلًا على المواطنين بما لايؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية وملائمة الأماكن للأقسام الجديدة مصدرًا تعليماته بمعاينة تلك الأماكن على الطبيعة واتخاذ إجراءات عاجلة لتجهيز الأماكن البديلة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لضمان إخلاء آمن لاقسام المستشفى.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تفقد أقسام مستشفى أبنوب المركزى والتقى بالمرضى وبعض المترددين على المستشفى واستمع إلى مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم كما التقى مدير المستشفى المركزى ونوابه بحضور بعض أعضاء مجلس النواب وطالبهم بدراسة جميع الاحتياجات ووضع المقترحات العاجلة لإخلاء المستشفى ونقلها إلى أماكن قريبة منها تسهيلًا على المواطنين والاستفادة من المكان المؤقت بالمركز الصحى الحضرى بمدينة أبنوب لحين الانتهاء من إحلال وتجديد المستشفى وذلك بناء على طلب الأهالى واجتماعهم السابق بمجلس المدينة بحضور بعض أعضاء مجلس النواب ورئيس المركز والعشرات من الأهالى ومطالبتهم بهدم المستشفى القديم وعمل إحلال وتجديد شامل لها لتصبح مستشفى نموذجى ونقل أقسامها إلى المركز الصحى الحضرى بمنطقة "المسح" وعمل عيادات متنقلة وقوافل طبية بمراكز الشباب لخدمة أهالى المركز وتسهيلًا لهم لتلقى الخدمة الطبية.



محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة المشكلة لاخلاء مستشفى أبنوب لأماكن بديلة



محافظ أسيوط يترأس الاجتماع



محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة المشكلة لاخلاء مستشفى أبنوب



اجتماع اللجنة