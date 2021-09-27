محافظ أسوان: وصول 90% من الكتب المدرسية وتوفير 10 آلاف "تختة"

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم دعم المدارس بـ 10 ألاف تختة جديدة، وسرعة توزيع الكتب المدرسية والتي وصلت حتى آلان بنسبة 90%، بالإضافة إلى الإعلان عن المجموعات المدرسية بأسعار تناسب الظروف المعيشية لأولياء الأمور وبحوافز جاذبة للمعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأضاف محافظ أسوان، أنه إطار إستعدادات محافظة أسوان لاستقبال العام الدراسى الجديد 2021 / 2022، وبحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، ومديرى التعليم والإدارات التعليمية والتموين والأبنية التعليمية.

وأعطى المحافظ تعليماته بالمرور الميدانى من الأتوبيس الطائر التابع للمحافظة، وأيضاً مديرى الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد بإجمالى 1430 مدرسة، مع تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكافة المدارس ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بجانب سرعة تلقى العاملين بها للقاح كورونا، ومنع دخول أياً منهم للمدارس في حالة عدم تنفيذ ذلك، واعتبارهم في حالة غياب وانقطاع عن العمل.

وتابع اللواء أشرف عطية آلية انتظام العملية التعليمية في المدارس التي سيتم تحويلها لمدارس بديلة مجاورة لها، لحين إنتهاء مشروعات إنشاء وصيانة المدارس ومنها قرب إفتتاح 12 مدرسة جديدة بتكلفة 77.5 مليون جنيه وتضم 214 فصل ، فيما جارى العمل بـ 67 مدرسة أخرى بتكلفة 400 مليون جنيه وتضم 770 فصلا.

وقال، إنه بالتوازى تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ 44 مدرسة بتكلفة 40 مليون جنيه وتضم 550 فصلا، بينما جارى إجراء الصيانة الشاملة لـ 34 مدرسة أخرى بتكلفة 35 مليون جنيه وتضم 409 فصل ، هذا بجانب الإنتهاء من إقامة 7 أسوار بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وجارى العمل في 18 سور آخر بتكلفة 22 مليون جنيه.

ووجه، إلى إعداد بيان بالجدولة الكاملة لإعادة توزيع المعلمين على المدارس لسد النقص في بعض المواد المدرسية، مع دعم ذلك بالمتطوعين والذين سيعملون بمقابل 20 جنيها للحصة الواحدة، وهو الذى يتوازى مع دعم المدارس بـ10 آلاف تختة جديدة، وسرعة توزيع الكتب المدرسية والتي وصلت حتى الآن بنسبة 90%، بالإضافة إلى الإعلان عن المجموعات المدرسية بأسعار تناسب الظروف المعيشية لأولياء الأمور وبحوافز جاذبة للمعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.