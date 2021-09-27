محافظ أسوان: المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

أسوان – عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته فى إطار استعدادات محافظة أسوان لاستقبال العام الدراسى الجديد 2021 / 2022، بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بتكريم المتميزين واستبعاد المقصرين من القيادات التعليمية، وسرعة الإعلان عن مجموعات التقوية داخل المدارس، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمدرسى سناتر الدروس الخصوصية ومديرى المدارس في حالة فرض التبرعات المادية والعينية، ومرور لجان المينى باص الطائر للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد ، وتطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع دخول أي معلم أو إدارى أو عامل للمدارس دون الحصول على جرعات التطعيم ضد كورونا ، وإعادة الجدولة لسد عجز المعلمين ، ومتابعة وصول الكتب المدرسية وتوافر التخت وتنظيم معارض "أهلاً بالمدارس" .

تم ذذذذذذذذذلك بحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، ومديرى التعليم والإدارات التعليمية والتموين والأبنية التعليمية، حيث أعطى المحافظ تعليماته بالمرور الميدانى من الأتوبيس الطائر التابع للمحافظة، وأيضاً مديرى الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد بإجمالى 1430 مدرسة، مع تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكافة المدارس ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، بجانب سرعة تلقى العاملين بها للقاح كورونا ، ومنع دخول أياً منهم للمدارس في حالة عدم تنفيذ ذلك، وإعتبارهم في حالة غياب وإنقطاع عن العمل، مشدداً على العدالة والشفافية وحسن إختيار القيادات التعليمية في الإدارات والمدارس القادرة على أداء الرسالة السامية لخلق أجيال تستطيع تحمل المسئولية والمشاركة في بناء وطنهم والتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وتابع اللواء أشرف عطية آلية إنتظام العملية التعليمية في المدارس التي سيتم تحويلها لمدارس بديلة مجاورة لها، لحين إنتهاء مشروعات إنشاء وصيانة المدارس ومنها قرب إفتتاح 12 مدرسة جديدة بتكلفة 77.5 مليون جنيه وتضم 214 فصل ، فيما جارى العمل بـ 67 مدرسة أخرى بتكلفة 400 مليون جنيه وتضم 770 فصل ، وبالتوازى تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ 44 مدرسة بتكلفة 40 مليون جنيه وتضم 550 فصل ، بينما جارى إجراء الصيانة الشاملة لـ 34 مدرسة أخرى بتكلفة 35 مليون جنيه وتضم 409 فصل، هذا بجانب الإنتهاء من إقامة 7 أسوار بتكلفة 4.5 مليون جنيه ، وجارى العمل في 18 سور أخر بتكلفة 22 مليون جنيه، موجهاً إلى إعداد بيان بالجدولة الكاملة لإعادة توزيع المعلمين على المدارس لسد النقص في بعض المواد المدرسية، مع دعم ذلك بالمتطوعين والذين سيعملون بمقابل 20 جنيه للحصة الواحدة، وهو الذى يتوازى مع دعم المدارس بـ 10 ألاف تختة جديدة ، وسرعة توزيع الكتب المدرسية والتي وصلت حتى آلان بنسبة 90 % ، بالإضافة إلى الإعلان عن المجموعات المدرسية بأسعار تناسب الظروف المعيشية لأولياء الأمور وبحوافز جاذبة للمعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

ووافق أشرف عطية على تنظيم 2 معرض "أهلاً بالمدارس" على أن تكون الأسعار أقل من مثيلتها بالسوق المحلية وبجودة عالية للخامات والمستلزمات المدرسية .