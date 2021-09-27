محافظ أسوان: الاحتفال بيوم السياحة العالمى رسالة ترحيب بالزائرين

أسوان - عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الاحتفال بيوم السياحة العالمى بالمحافظة يعد رسالة ترحيب ودعوة عامة للسائحين من كل أنحاء العالم، لزيارة أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة والشباب الإفريقى، والاستمتاع بما تمتاز به المحافظة من تنوع أنماطها السياحية مع تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس الكورونا.

وانطلقت فعاليات الاحتفال السنوى بيوم السياحة العالمى بأسوان، وذلك بحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة، والدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، بجانب لفيف من القيادات السياحية والتنفيذية، وبمشاركة متميزة لمسئولي وأعضاء عدد من البعثات الأجنبية العاملة بآثار أسوان والنوبة.

وخلال الإحتفال نقل السكرتير العام المساعد خالص تحيات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى أكد على أهمية تضافر الجهود المبذولة للإرتقاء بقطاع السياحة بإعتبارها من أهم دعائم الإقتصاد القومى.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم سعيد على أن الإحتفال هذا العام يهدف إلى زيادة وعى المجتمع الدولى بالقيمة الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية لصناعة السياحة ، ودورها في النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح، بأن فعاليات الإحتفال تتضمن للمرة الأولى تقديم محاضرات توعوية لإستعراض أهم الجهود والإكتشافات التى تقوم بها البعثات الأجنبية ومنها أعمال البعثات السويدية بجبل السلسلة، والفرنسية بمعبد كوم أمبو،والنمساوية بمعابد فيله ، بالإضافة إلى أعمال البعثات الأمريكية بوادى الهودى بالعلاقى،والإيطالية بمنطقة الأغاخان.

وأضاف عبدالمنعم بأن الفعاليات تتضمن أيضاً تقديم عروض فنية وفلكلورية وتوزيع الورود والهدايا التذكارية للسائحين والزائرين بمعابد إدفو وكوم أمبو وفيلة ومختلف الأماكن والمزارات السياحة والأثرية إحتفالاً بهذه المناسبة السنوية وللمساهمة في الترويج السياحى المطلوب.