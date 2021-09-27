محافظة القاهرة تقترب من تشغيل مسارات دراجات وسط البلد.. اعرف التفاصيل

كتب ـ سيد الخلفاوى

اقتربت محافظة القاهرة من إنشاء مسارات للدراجات بوسط المدينة تمهيدا لتشغيل خدمة استئجار دراجات بمنطقة وسط البلد، وإنشاء محطات بعدة مناطق لتقليل الازدحام، وفى النقاط التالية نرصد آخرما تم تنفيذه لتشغيل المشروع.

المشروع يشمل تشغيل 600 دراجة " بسكلتة ".

سيتم إنشاء 30 محطة ثابتة وتوزيعها على شوارع منطقة وسط البلد.

الهدف تقليل الازدحام بهذه المنطقة وتوفير وسيلة ملائمة بالشوارع السياحية .

عرض المسار 1.7 متر.

تم تحديد المسارات بشوارع محمد فريد وطلعت حرب وقصر النيل ومصطفى كامل و 26 يوليو بطول 2 كم.

تكلفة المشروع 1.5 مليون دولار .

الدراجات ستعمل من خلال ابلكيشن موبايل.

المشروع يتم تمويله من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

تم التخطيط بالتنسيق مع المرور لتحديد المسارات بما لا يحدث أزمات مع حركة المرور أو تكدس في حركة السيارات.

تم تحديد المسارات وأماكن المحطات بناء على عوامل الجذب الموجودة فى المنطقة مثل محطات المترو، والمتاحف، والمعارض.

مسار الدراجات سيكون ذو اتجاهين .