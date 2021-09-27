اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تقترب من تشغيل مسارات دراجات وسط البلد.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 03:00 ص
محافظة القاهرة تقترب من تشغيل مسارات دراجات وسط البلد.. اعرف التفاصيل محافظة القاهرة
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اقتربت محافظة القاهرة من إنشاء مسارات للدراجات بوسط المدينة تمهيدا لتشغيل خدمة استئجار دراجات بمنطقة وسط البلد، وإنشاء محطات بعدة مناطق لتقليل الازدحام، وفى النقاط التالية نرصد آخرما تم تنفيذه لتشغيل المشروع.
 
المشروع يشمل تشغيل 600 دراجة "بسكلتة".
سيتم إنشاء 30 محطة ثابتة وتوزيعها على شوارع منطقة وسط البلد.
 الهدف تقليل الازدحام بهذه المنطقة وتوفير وسيلة ملائمة بالشوارع السياحية .
عرض المسار 1.7 متر.
تم تحديد المسارات بشوارع محمد فريد وطلعت حرب وقصر النيل ومصطفى كامل و 26 يوليو بطول 2 كم.
تكلفة المشروع 1.5 مليون دولار .
الدراجات ستعمل من خلال ابلكيشن موبايل.
المشروع يتم تمويله من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
تم التخطيط بالتنسيق مع المرور لتحديد المسارات بما لا يحدث أزمات مع حركة المرور أو تكدس في حركة السيارات.
تم تحديد المسارات وأماكن المحطات بناء على عوامل الجذب الموجودة فى المنطقة مثل محطات المترو، والمتاحف، والمعارض.
مسار الدراجات سيكون ذو اتجاهين .
 
 
 
 
 

سكتك خضراء

القاهرة

مشروع بسكليتة

استخدام الدراجات

مسار الدراجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خطوات الحصول على رخصة عربة مأكولات ثابتة أو متنقلة بمحافظة القاهرة.. فيديو

الأحد، 26 سبتمبر 2021 03:00 م

حملة مكبرة على الطرق الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة لرصد مخالفات المرور

الأحد، 26 سبتمبر 2021 09:53 ص

توريد الدراجات لمحافظة القاهرة لتنفيذ مشروع "بسكلتة".. المسارات بطول 2كم كمرحلة أولى..العجل مزود بـ"GPS" لمنع سرقته وكارت زكى لخصم تكلفة الركوب.. مخطط لإنشاء 70 محطة وربط الزمالك وجامعة القاهرة بوسط البلد.. صور

الأحد، 26 سبتمبر 2021 09:00 ص

كيف تحصل على رخصة عربة مأكولات ثابتة أو متنقلة بمحافظة القاهرة.. رسوم الرخصة 9 آلاف جنيه لمدة 3 سنوات بشرط تكون من سكان العاصمة.. شهادة سلامة الغذاء للمعاينة وتحديد مكان الوقوف بالشارع ونوع النشاط أهم الشروط

السبت، 25 سبتمبر 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة