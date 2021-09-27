مجلس جامعة دمياط: تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات لـ"الحاسبات والذكاء الاصطناعى"

دمياط معتز الشربينى

انعقد اليوم الاثنين مجلس الجامعة بحرم الجامعة الجديد بجلسته رقم 167 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجديد الثقة وإصدار قرار تعيين سيادته رئيسًا للجامعة لفترة ثانية ولحين بلوغ سن المعاش، كما وجه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ولمعالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس الجامعة الحاليين والسابقين خلال الأربعة أعوام الماضية خلال فترتة الأولى لتولي رئاسة الجامعة على الروح الطيبة التي تحلى بها مجلس الجامعة وروح الفريق والتعاون والذي بدونه لما خطت الجامعة خطوات متميزة في المجال الأكاديمي والإداري والرقي بالجامعة في جميع المجالات للوصول إلى ما عليه الآن مجددًا العهد لإنجاز العديد من المهام الفترة المقبلة.

كما ناقش رئيس الجامعة مشروع جامعة دمياط الأهلية وبحث مع السادة أعضاء المجلس العديد من المقترحات الخاصة بإنشاء كليات وبرامج متميزة وفريدة من نوعها لخدمة سوق العمل ومختلفة عما يتم دراسته بالجامعة وكلياتها الأربعة عشرة بشكلها الحالي كي تتمتع جامعة دمياط الأهلية بميزة تنافسية أكاديمية.

كما حث عمداء الكليات بضرورة المشاركة في مسابقات التميز الحكومي لما تضمه كليات الجامعة العديد من الإمكانات والقدرات التنافسية التي تؤهلها للاشتراك في جائزة مصر للتميز الحكومي.

كما هنأ رئيس الجامعة كلية الحاسبات والمعلومات بمناسبة موافقة المجلس الأعلى للجامعات على برنامج الذكاء الاصطناعي التطبيقي ولما سيمثله ذلك من نقلة نوعية في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

عدم السماح بدخول الكاميرات الاحترافية الفوتوغرافية والفيديوغرافية لحرم الجامعة والكليات ووحداتها المختلفة بدون إذن مسبق من عميد الكلية بالتنسيق مع إدارة أمن الأفراد والمنشآت، وذلك حفاظًا على التقاليد والأعراف الجامعية،تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى، منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب البشري للدكتور المندوه حسين بصيلة، ويعد ذلك أول ترقية بكلية الطب البشري، نقل الدكتور محمد حمزة قابيل مدرس القلب من كلية الطب البشري بجامعة قناة السويس إلى كلية الطب البشري بالجامعة.

الموافقة على فتح باب التحويلات للبرامج المميزة بكليات الجامعة، منح اللقب العلمي لعدد (1) وظيفة أستاذ، منح اللقب العلمي لعدد (4) وظيفة أستاذ مساعد، تعيين عدد (1) بدرجة أستاذ، تعيين عدد (7) بدرجة مدرس ومنح عدد (23) درجة دكتوراه، منح عدد (27) درجة ماجستير.