متحف آثار الغردقة ينظم عرضا في اليوم العالمي للسياحة بحضور العناني..صور وفيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم متحف آثار الغردقة مساء اليوم الإثنين، حفلا وعرضا فنيا داخل متحف المصري، بمناسبة احتفال اليوم العالمي للسياحة، بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر، وعدد من كتاب السياحة بالصحف المصرية.





وتفقد وزير السياحة والآثار فور وصوله لمطار الغردقة، متحف آثار الغردقة، بصحبة محافظ البحر الأحمر وكذلك المرافقين له من كتاب في مجال السياحة بالصحف المصرية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير ومرافقه ومحافظ البحر الأحمر، عقب حفل متحف آثار الغردقة، أن يقوم بزيارة معرض كرنفال الفن التشكيلي الذي يقام بالممشى السياحي على هامش احتفالات مدينة الغردقة باليوم العالمي للسياحة.

كذلك من المقرر أن يحضر الوزير حفلا تم تنظيمه بالممشى السياحي بالغردقة، ضمن احتفالات الغردقة باليوم العالمي للسياحة، حيث قدم اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة الممشى السياحى بمدينة الغردقة، حيث تقام احتفالات اليوم العالمى للسياحة، والذى يتخلله فقرات فنية، وكذلك معرض لعرض أعمال 120 فنانا تشكيليا من المشاركين فى فاعليات احتفالات اليوم العالمى للسياحة.

كما تضمنت الاحتفالات فقرات فنية أجنبية ولعب أطفال، وكذلك فنون تشكيلية وفنانين من عدة دول مختلفة، ومن المقرر أن تختتم اليوم الاحتفالات وتضم الاحتفالات بيوم السياحة العالمى عرض لوحات فنية لـ 120 فنانا وفنانة من 12 دولة، بحفل ضخم بالممشى السياحى بمنطقة الداو أرت برومناد، بمدينة الغردقة،

ويضم حفل الختام اليوم افتتاح معرض لعرض أعمال الفنانون المشاركون، بالإضافة إلى مجسم تشكيلى لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم يتم إهدائه للدولة ليكون معلمًا حضاريًا وذكرى لهذا الحدث الفنى الضخم، بجانب مشاركة فرقه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده المايسترو مازن دراز.