قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة من فناء معبد دندرة..صور وفيديو

قنا - صابر سعيد

احتفلت محافظة قنا، اليوم الإثنين، باليوم العالمى للسياحة بفناء معبد دندرة، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندسة فاطمة ابراهيم ة، السكرتير العام المساعد.

شهدت الاحتفالية العديد من العروض الفنية بفناء المعبد وعرض لفرقة قصر ثقافة قنا، بحضور أفواج سياحية حضرت لزيارة المعبد.

قال أيمن هندى مدير منطقة آثار قنا، إن الاحتفال يهدف إلى الترويج للآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية التى تتمتع بها المحافظة بما يسهم فى تنشيط السياحة وجذب المزيد من الزوار وتحسين صورة مصر أمام العالم.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة جاء بناء على قرار الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى دورتها الثالثة فى سبتمبر عام 1979، بتأسيس يوم عالمى للسياحة فى 27 سبتمبر من كل عام، وذلك ابتداءً من عام 1980، من أجل زيادة الوعى فى المجتمع الدولى بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.



قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة (1)



قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة (2)



قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة (3)



قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة (4)



قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة (5)



قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة (6)



قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة (7)



قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة (8)



قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة (9)