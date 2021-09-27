عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك بالتدريب المشترك الرباعى (هرقل 21) باليونان..صور وفيديو

كتب زكى القاضى

نفذت عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر واليونان والسعودية والإمارات التدريب المشترك الرباعى ( هرقل 21 ) والذى استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة اليونان.

وشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية فى مجال مكافحة العناصر الإرهابية، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، والتدريب على القتال فى الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبى فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوى والإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة .

يأتى التدريب (هرقل 21 ) في اطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة فى مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى .

حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة فى التدريب .