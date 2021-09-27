اليوم السابع
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"عروض فنية متنوعة".. قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة بفناء معبد دندرة

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 07:00 ص
"عروض فنية متنوعة".. قنا تحتفل باليوم العالمى للسياحة بفناء معبد دندرة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن منطقة آثار قنا بالتعاون مع الأجهزة المعنية تواصل استعداداتها للاحتفال باليوم العالمى للسياحة، المقرر إقامته اليوم الاثنين 27 من شهر سبتمبر الجارى بفناء معبد دندرة، من خلال تنظيم فعاليات وعروض فنية متنوعة.

ومن جانبه أوضح أيمن هندى مدير منطقة آثار قنا، أن الاحتفال يهدف إلى الترويج للآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية التى تتمتع بها المحافظة بما يسهم فى تنشيط السياحة وجذب المزيد من الزوار وتحسين صورة مصر أمام العالم.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة جاء بناء على قرار الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى دورتها الثالثة فى سبتمبر عام 1979، بتأسيس يوم عالمى للسياحة فى 27 سبتمبر من كل عام، وذلك ابتداءً من عام 1980، من أجل زيادة الوعى فى المجتمع الدولى بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.


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