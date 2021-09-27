طقس الخليج.. رياح بالسعودية غائم بالإمارات حار بالكويت ومغبر فى البحرين

تباينت توقعات الأرصاد الجوية في عواصم دول الخليج، فيما يخص طقس اليوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر، حيث تستمر الرياح في السعودية، ويكون الجو غائم بالإمارات وحار في الكويت ومغبر في مملكة البحرين، وإلى التفاصيل:-
طقس السعودية
قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن طقس اليوم الإثنين، بمشيئة الله تعالى يستمر فيه تأثير الرياح النشطة المصحوبة بأنخفاض في درجات الحرارة وتدني في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.
كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
وأشار إلى أن الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، أما حالة البحر فهي متوسط الموج الى مائج .
طقس الإمارات
طقس الكويت
طقس البحرين
أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في ممكلة البحرين، أن طقس اليوم به غبار خفيف مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق في البداية ويكون حسن في وقت لحق من النهار.
وأشارت إلى أن الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة في البداية ثم تقل سرعتها لتصل من 7 إلى 12 عقدة خلال فترة المساء، مع التحذير من سرعتها
وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 35 م الصغرى 26 م
الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 20%
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