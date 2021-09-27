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شاهد إضاءة واجهة معابد الكرنك احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 07:12 م
شاهد إضاءة واجهة معابد الكرنك احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. صور
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت معابد الكرنك في مدينة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، استمرار احتفالات اليوم العالمي للسياحة، حيث تمت إضاءة واجهة معابد الكرنك بألوان ساحرة ابتهاجا بالفعاليات، وتوجيه دعوة لجميع السياح من حول العالم بزيارة مصر والأقصر. 
 
ومن جانبه قال الدكتور حاتم الصغير المشرف العام على عروض الصوت والضوء في معابد الكرنك، أنه تم الاحتفال ليلاً في معابد الكرنك باليوم العالمى للسياحة عبر إضاءة واجهة الكرنك قبل عروض الصوت والضوء بألوان ساحرة ومميزة. 
 
وكان قد شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صباح اليوم الاثنين إنطلاق فعاليات يوم السياحة العالمى بمعابد الكرنك وذلك بحضور كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر و ممثلى وزارات السياحة والآثار والشباب و الرياضة والتربية والتعليم والثقافة و هيئة التنمية السياحية و مكاتب البرامج الأجنبية و التنمية الاثرية و التنمية السياحية بديوان المحافظة و بعض من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال وممثلى الفنادق والشركات السياحية الى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
 
وتضمنت الاحتفالية عروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وعروض غنائية وفلكورية لطلاب المدارس مرتدين الزى الفرعونى، وشملت الاحتفالية أيضا عروضًا موسيقية و طابور من حملة الإعلام، وذلك بالتعاون ما بين  مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، والصوت والضوء، وإدارة التنمية السياحية بمحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة كما اطلقت كافة الفنادق العائمة الصافرات فى ضوء المشاركه بالترحيب بالسياح المتواجدين بمعابد الكرنك.
 
ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على أهمية مشاركة محافظة الأقصر فى الاحتفال بيوم السياحة العالمى ، داعياً العالم اجمع لزيارة الاقصر و معالمها التاريخية.
 
مضيفاً انه كان لوباء COVID-19 تأثير اجتماعي واقتصادي هائل، وقد تضررت الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، لذا إن استئناف السياحة سيساعد على بدء الانتعاش والنمو.
 
وأضاف نائب محافظ الأقصر  أن منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة خصصت يوم السياحة العالمى هذا العام  من أجل بث الأمل في القطاع السياحي المنهار إثر تفشي جائحة كورونا، وعنونت المنظمة احتفالها بإسم: "السياحة من أجل النمو الشامل"، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بأتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتطعيم باللقاح لضمان السلامة للجميع.

معبد الكرنك (1)
معبد الكرنك (1)


معبد الكرنك (2)
معبد الكرنك (2)


معبد الكرنك (3)
معبد الكرنك (3)


معبد الكرنك (4)
معبد الكرنك (4)


معبد الكرنك (5)
معبد الكرنك (5)


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