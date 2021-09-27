"سونا": خارجية السودان تؤكد التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ اتفاق سلام جوبا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكدت وزارة الخارجية السودانية التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ اتفاق سلام جوبا، جاء ذلك على لسان السفيرة الهام إبراهيم وكيل وزارة الخارجية السودانية المساعد للشئون السياسية التى أكدت على التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ اتفاق سلام جوبا كونه أحد أهم أولويات الفترة الانتقالية بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

جاء ذلك لدى لقائها صباح اليوم رؤساء بعثات دول مجموعة الترويكا (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والنرويج) المعتمدين بالخرطوم، وذلك لمناقشة سير تنفيذ اتفاق جوبا للسلام على صعيد تشكيل آلية التقويم والمراقبة المنصوص عليها فى الاتفاق.

وشددت للسفراء على التزام وسعى الحكومة المتصل لتشكيل آلية التقويم والمراقبة لتنفيذ الاتفاق بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، مؤكدة حرص الحكومة على الإسراع فى خطوات تشكيلها ضمانًا لتحقيق سلام عادل وشامل فى البلاد.

وقدمت مجموعة سفراء الترويكا تصورها للإطار العام لآلية التقويم والمراقبة فى الوقت الذى ستنقل فيه الحكومة رؤيتها حول آليات العمل المختلفة للآلية المقترحة بالتنسيق الكامل مع الشركاء.

وأعربت مجموعة السفراء عن تطلعهم للإعلان عن تشكيل الآلية الخاصة لدعم الانتقال فى السودان، والتى ستعقد على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة فى الثلاثين من سبتمبر الجارى بنيويورك.

وجددت السيدة الوكيل شكرها لدول الترويكا على استمرار دعمهم للحكومة الانتقالية فى أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة، كما جددت دعوة حكومة السودان لتوفير الدعم اللازم لإنفاذ اتفاق سلام جوبا، بما فى ذلك مجالات حماية المدنيين وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار وغيرها من محاور بناء السلام.