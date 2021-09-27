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سفير مصر فى هلسنکی يلتقى بالمنتخب الوطنى للريشة الطائرة

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:18 م
سفير مصر فى هلسنکی يلتقى بالمنتخب الوطنى للريشة الطائرة سفير مصر في هلسنکی يلتقي بالمنتخب الوطني للريشة الطائرة
كتب - محمد سعد

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التقى السفير هیئم صلاح ، سفير جمهورية مصر العربية في هلسنکی بفريق المنتخب  الوطني للريشة الطائرة ، المتواجد حاليا في فنلندا للمشاركة في بطولة العالم للفرق المختلط للريشة الطائرة " التي تستضيفها العاصمة الفنلندية " هلسنكي " خلال الفترة من 26 إلى 3 أكتوبر 2021.

وقال السفيرا هیئم صلاح إنه حضر أولى مباريات فريق المنتخب الوطني التي عقدت اليوم 27 سبتمبر الجاري أمام فريق المنتخب الوطني لليابان ضمن أولى المباريات الافتتاحية للبطولة، وقال إن مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة تعد هي الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني المصري، ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه كل من انجلترا وماليزيا واليابان.

 


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سفير مصر لدى هلسنكى

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