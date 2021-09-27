سفير مصر بكندا يشارك فى احتفالية إطلاق اسم القمص أنجيلوس سعد على أكبر حدائق ميسيساجا

يشارك سفير مصر بكندا فى احتفالية إطلاق اسم القمص المصرى أنجيلوس سعد على إحدى أكبر حدائق مدينة ميسيساجا بتورونتو، بدعوة من عمدة مدينة ميسيساجا بمنطقة تورونتو الكبرى "بونى كرومبي"، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان الكندى وممثلين عن حكومة مقاطعة أونتاريو، والقنصل العام المصرى بمونتريال "حسام محرم" وآباء الكنيسة الأرثوذكسية القبطية وممثلين عن الجالية، شارك السفير "أحمد أبو زيد" سفير مصر لدى كندا يوم الأحد ٢٦ سبتمبر فى الاحتفالية التى أقامها مجلس المدينة لتكريم للقمص "أنجيلوس سعد" راعى الكنيسة الأرثوذكسية القبطية "العذراء والأنبا اثناسيوس"، بإطلاق اسمه على متنزه Fallingbrook الشهير بالمدينة.

وألقى السفير أبو زيد كلمة خلال الاحتفال، أكد فيها على أن هذا التكريم للقمص المصرى، يأتى تقديراً لدوره الفعال فى خدمة شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجتمع الكندى على مدار قرابة ال 40 عاماً، لافتاً إلى أن الأب أنجيلوس سعد يُعد نموذجاً للعطاء ولخدمة أبناء الجالية، ومثالاً مشرفاً على قدرة المصريين فى المهجر على الاندماج فى مجتمعاتهم الجديدة والمشاركة بفاعلية فى الأنشطة التنموية بها، لاسيما الجالية المصرية فى كندا التى استطاعت على مدار عقود أن تثرى الثقافة والمجتمع الكندى بإسهامات متنوعة.

وأضاف السفير المصرى، بأنه من دواعى الفخر لكل مصرى، أن يسمع كلمات الإشادة من مجلس مدينة ميسيساجا وعمدتها، بإسهامات الجالية المصرية فى إعمار المدينة على مدار عقود طويلة، وما قامت الجالية المصرية بإمداده من أطباء ومهندسين وصيادلة واساتذة جامعات، أسهموا فى تنمية ونهضة دولة كندا بأكملها وليس فقط منطقة تورونتو وضواحيها.

جدير بالذكر أن الأب أنجيلوس سعد بدأ خدمته ككاهن بكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، ثم انتقل للخدمة فى كندا، حيث أسس العديد من دور الرعاية للأطفال والمدارس والجمعيات الخيرية وصناديق الطعام، بالاضافة إلى تأسيسه لمتحف الحضارة الفرعونية فى مدينة ميسيساجا.