سعر الحديد اليوم الاثنين.. الطن بين 14300-14700 جنيه للمستهلك

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 27-9-2021 استقرار في السوق المحلي وفقا لما اكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء إن سعر طن الحديد يتراوح بين 14200- 14600 جنيها تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن.

وأشار إلى أن سعر الأسمنت البورتلاندي يتراوح بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، وسجل الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

وأضاف الزيني أن أسعار الجبس استقرت بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100جنيه للمتر حسب المكان.