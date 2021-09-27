اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الحديد اليوم الاثنين.. الطن بين 14300-14700 جنيه للمستهلك

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 11:40 ص
سعر الحديد اليوم الاثنين.. الطن بين 14300-14700 جنيه للمستهلك الحديد
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 27-9-2021 استقرار في السوق المحلي وفقا لما اكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف. 
 
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء إن سعر طن الحديد يتراوح بين 14200- 14600 جنيها تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن. 
 
وأشار إلى أن سعر الأسمنت البورتلاندي يتراوح بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، وسجل الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك. 
 
وأضاف الزيني أن أسعار الجبس استقرت بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100جنيه للمتر حسب المكان. 

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

سعر حديد التسليح اليوم

اسعار حديد التسليح

اسعار مواد البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة