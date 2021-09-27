رفع 750 حالة إشغال لمقاهى ومحال مخالفة بحدائق الأهرام

كتب ـ سيد الخلفاوى

شن حى الهرم بالجيزة، برئاسة تيسير عبد الفتاح، حملات بقطاع هضبة الأهرام بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحى، لرفع الإشغالات علي القطاع، استهدفت حرم الطريق والمقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم الشيشة للمواطنين مخالفا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء والتحفظ علي عدد كبير من مركبات التوك توك التي تعوق حركة المارة والمرور، والقضاء نهائيا علي المظاهر العشوائية والمخالفات والتي تسىء إلى المظهر الحضاري.



وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 650 حالة إشغال متنوعة و90 شيشة و10 تكاتك و1 تروسيكل و2 ثلاجة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الهضبة وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بمتابعة، توفيق جمال رئيس القطاع.



وشن حي العمرانية حملة كلبشة للسيارات المتعدية علي الرصيف بالانتظار الخاطئ لما لها من تأثير في إعاقة الحركة المرورية مع تحرير الغرامات المقررة بشارع خاتم المرسلين، تحت إشراف ومتابعة محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية.



جاء ذلك فى اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار فى شن الحملات بصفة دورية للقضاء علي جميع المظاهر العشوائية والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن .







