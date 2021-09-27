رفع 444 حالة إشغال طريق وتحرير 12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة أسفرت عن رفع 444 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك وإعلانات بدون ترخيص وتندات وفروشات وكراسي عبارة عن 372 حالة بدمنهور و 72 حالة إشغال بمركزي الدلنجات ورشيد، وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 12 محضر عدم ارتداء كمامه ومصادرة 5 شيشه.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.