اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 444 حالة إشغال طريق وتحرير 12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بالبحيرة

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:00 م
رفع 444 حالة إشغال طريق وتحرير 12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بالبحيرة رفع إشغالات
البحيرة – ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة أسفرت عن رفع 444 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك وإعلانات بدون ترخيص وتندات وفروشات وكراسي عبارة عن 372 حالة بدمنهور و 72 حالة إشغال بمركزي الدلنجات ورشيد، وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 12 محضر عدم ارتداء كمامه ومصادرة 5 شيشه.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

 

 


رفع إشغال طريق

ارتداء الكمامة

محافظه البحيرة

الحركه المروريه

رفع إشغالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة