رسائل الأمن والسلام من السياح بسفح الأهرامات فى اليوم العالمى للسياحة

كتب محمود عبد الراضي

يبذل قطاع شرطة السياحة بوزارة الداخلية جهودًا ضخمة، لتأمين المقاصد السياحية والأثرية بالبلاد، وخلق أجواء آمنة للضيوف أثناء زيارة مصر والاستمتاع بجوها على مدار الـ24 ساعة.

ويولي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتمام كبير بتأمين المنشآت السياحية، ووضع الخطط الأمنية لتأمين مسارات الضيوف وتحركاتهم داخل البلاد، حيث يجد السائح حرية في التحرك على مدار الـ24 ساعة داخل مصر.

ويحرص قطاع السياحة برئاسة اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية، على انتشار الخدمات الأمنية بصفة مستمرة بمحيط المقاصد السياحية، والدفع بضباط وأفراد يجيدون التحدث بعدة لغات للتعامل مع الضيوف.

بابتسامة تملأ الوجوه، وأيادي تحمل الورود، تستقبل شرطة السياحة ضيوف مصر، في بلد الأمن والأمان، يستمتعون بأجوائها السياحية، ومقاصدها المختلفة والمتنوعة، حتى اذا ما عادوا لبلادهم، تحدثوا عن الأمن والأمان الذي وجدوه في مصر، وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

في "اليوم العالمي للسياحة"، ومع توافد السياح المستمر على مصر، واستمتاعهم بالأماكن السياحية المتنوعة من جنوب البلاد حتى شمالها، وتحركهم في المناطق الأثرية، يحرصون على توجيه رسائل الأمن والسلام لعواصم العالم من الأهرامات والقلعة والأقصر وغيرها من المناطق السياحية.

ويهدف قطاع السياحة والآثار بوزارة الداخلية إلى الاهتمام وحماية المنشآت السياحية والأثرية، حيث أولت وزارة الداخلية الأمن السياحى اهتماما خاصاً، لما يمثله قطاع السياحة من أهمية خاصة للدولة، حيث تُعد أحد الصناعات الأساسية في العصر الحديث وتمثل الركيزة الأساسية للدخل القومى للبلاد.

ويختص قطاع السياحة والآثار بتأمين مفردات النشاط السياحى بالبلاد، ومقار إقامة السائحين، والفنادق السياحية " الثابتة والمتحركة، والمناطق الأثرية والمزارات السياحية، والمتاحف الأثرية والفنية والثقافية، وتحركات الأفواج السياحية، والمؤتمرات والاحتفالات والمناسبات والشخصيات الهامة، ومكافحة كافة الجرائم الأثرية والسياحية بكافة أنماطها.