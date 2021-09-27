اليوم السابع
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ومستشفى "شفا الأورمان" سعة 263 سريرا..

رئيس جهاز "سوهاج الجديدة" يتفقد سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحى

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:20 ص
رئيس جهاز "سوهاج الجديدة" يتفقد سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحى تفقد سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس مصطفى هارب خديوى، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة إجمالية 36 ألف م٣ يوم، لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة.
 
ووجه رئيس جهاز سوهاج الجديدة، مسئولى الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمرحلة الأولى للمحطة لبدء التشغيل قبل نهاية الشهر الحالى، لتحقيق الاستفادة من مياه الصرف المعالجة.
 
كما تفقد المهندس مصطفى هارب،  مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأطفال الجاري تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 6.5 فدان، بسعة 263 سريرا، ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع بأعلى جودة وفي المواعيد المقررة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه سوهاج الجديده

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