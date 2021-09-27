رئيس جامعة قناة السويس يشهد افتتاح أعمال التطوير بكلية التربية الرياضية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية التربية الرياضية تحرص على توفير أفضل بيئة تعليمية وبحثية مُحفزة لأبنائها الطلاب وفق أفضل معايير الجودة العالمية لمواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع الدولي وفق احتياجات سوق العمل من الكوادر المتميزة والقادرة على تحمل المسئولية في القطاع الرياضي، وفي ضوء هذه المتطلبات تأتي حاجة الكلية إلى التطوير المستمر في مخرجاتها العلمية والبحثية وخدمة المجتمع وبنيتها التحتية .

جاء ذلك أثناء افتتاح الدكتور أحمد زكى حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس لصالة الجمباز الفني بكلية التربية الرياضية اليوم الإثنين والتي تضم أجهزة معتمدة من الاتحاد الدولي للجمباز على مساحة ألف متر مربع وقاعة مجلس الكلية بأحدث أنظمة الصوت وقاعتين للمناقشات العلمية مكيفة (قاعة كبرى تستوعب 120 فردا وقاعة أخرى تستوعب 80 فردا).

حضر الافتتاح الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية و السيد ممدوح متولى أمين الكلية.

وتابع زكى أن الكلية قامت بوضع خطة طموحة لإحداث تغيرات جذرية لمواكبة معايير التميز العالمية وأفضل الممارسات العلمية حيث تُولي الكلية أولوية إستراتيجية لخلق بيئة حاضنة تشجع على الإبداع والعمل على خلق أفكار إبداعية تساهم في تقديم مخرجات وتشجيع المبدعين والمبتكرين في القطاع الرياضي، وذلك لتوفير موارد مالية تساعد على تحقيق التمويل الذاتي لدعم الخطط المستقبلية .

وأضاف رئيس الجامعة، أن عمليات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية تأتى استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022 مشيرا إلى أن صالة الجمباز الفني تم تجهيزها وفقآ للمعايير الدولية بتكلفة فاقت مليون جنية وتضم أحدث الأجهزة المعتمدة من الاتحاد الدولي لتقديم خدمته طلاب الكلية و أهالي الإسماعيلية عن طريق أكاديميات البراعم للجمباز وتخريج أبطال من اللاعبين من الجمباز .

وأعلن الدكتور أحمد زكى أن الأسبوع القادم سيتم وضع حجر الأساس للمبنى الإدارى لكلية التربية الرياضية وذلك لأن التوجه لموازنة 2022- 2021 يشمل تمثيل لكل الكليات فى الحرم الجامعى الجديد لسهولة التواصل مع الإدارة العليا مع وجود المعامل وقاعات الدراسة والتدريبات العملية بمقر الجامعة القديمة .

كما قام زكي بافتتاح قاعة مجلس الكلية وبها أحدث أنظمة الصوت وكذلك قاعتين للمناقشات العلمية قاعة صغرى بسعة 80 فردا، وأخرى بسعة 120 فردا لقطاع الدراسات العليا ومجهزين بالصوت والتكيفات والصوتيات وبورد للجنة الحكم والمناقشة وبورد للباحث.

وأشار الدكتور ماجد العزازي، أن كلية التربية الرياضية تعمل على إعداد الطلاب إعداداً متميزاً من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل مواهبهم، وتهيئتهم لسوق العمل الرياضي لضمان تميزهم في المؤسسات التي يلتحقون بها، فالتقييم المستمر لعمليتي التعليم والتعلم يعكس حرص الكلية على نجاح طلابها وتأهيلهم بالجدارات التي تمكنهم من مواجهة سوق العمل.

وأضاف الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية إلى المكانة المتميزة التي وصلت إليها الكلية خلال ست سنوات فقط والذى ما هو إلا ثمرة للجهود والمساعي الدائمة والتنسيق الدائم بين إدارةالجامعة وكلياتها وبدعم متواصل من رئيس الجامعة .

تأتى أعمال التطوير ورفع الكفاءة إشراف متابعة الإدارة الهندسية وفريق العمل بها وبإشراف تنفيذى المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة.

جدير بالذكر، شهد الافتتاح تقديم عروض مميزة من براعم الجمباز وذلك ايذانا بافتتاح أكاديمية الجمباز بكلية التربية الرياضية هذا ومن المنتظر ايضا أن يتم فى القريب العاجل إفتتاح حلبة الملاكمة الأولى من نوعها بمحافظة الإسماعيلية.



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية (2)



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية



الدكتور أحمد زكى يفتتح كلية التربية الرياضية