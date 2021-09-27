اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء: 700 مليار جنيه قيمة مشروعات التطوير فى سيناء خلال 6 سنوات

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:32 م
رئيس الوزراء: 700 مليار جنيه قيمة مشروعات التطوير فى سيناء خلال 6 سنوات رئيس الوزراء

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعض الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها في أرض سيناء الحبيبة، مشيرا إلى تطوير بحيرة البردويل وتطوير مجمعات الصيادين بعد أن كانت بيئة غير مناسبة، فضلا عن إزالة المخلفات التي كانت غارقة داخل البحيرة، وإقامة مصانع للثلج والفرز بهدف التصدير".

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