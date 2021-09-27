رئيس الوزراء يستعرض مشروعات تنمية سيناء أمام الرئيس السيسي

كتب سمير حسنى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعض الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها في أرض سيناء الحبيبة، مشيرا إلى تطوير بحيرة البردويل وتطوير مجمعات الصيادين بعد أن كانت بيئة غير مناسبة، فضلا عن إزالة المخلفات التي كانت غارقة داخل البحيرة، وإقامة مصانع للثلج والفرز بهدف التصدير".

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها إقامة مشروعات ترفيهية مثل تطوير متحف شرم السيخ بتكلفة 800 مليون جنيه، وتنفيذ المدن الشبابية ونادي الفيروز والصالة الرياضية المغطاة، بالإضافة إلى التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم البدء في المدن الجديدة وعلى رأسها المدن القائمة لإضافة وحدات إسكان اجتماعي لاستيعاب الزيادة السكانية وتم إنشاء 9 آلاف وحدة سكنية في طابا وشرم الشيخ والعريش ونويبع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إقامة التجمعات التنموية لبدو سيناء في شمال ووسط سيناء لاقامة تجمعات متكاملة لاستقرار أهالى سيناء، منوها بمشروعات المدن الجديدة التي تنفذها الدولة في سيناء حيث تنتمى هذه المدن الى الجيل الرابع باحدث ما وصلت اليه عمليات التخطيط والتنمية مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة لتكون امتداد طبيعى لوسط سيناء ومدينة الإسماعيلية.

وواصل مدبولي: مدينة الجلالة لخدمة المحور اللوجيستي، ومحور الجلالة وجامعة الجلالة والمنتجعات السياحية ومحطات التحلية ومدينة السلام، والمحولات الكهربائية ، كما تم البدء في إنشاء جامعة أهلية وتكنولوجية وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية لتدخل الخدمة العام المقبل.

وعن تطوير مدينة سانت كاترين: قال: "تطوير مدينة سانت كاترين نظرا لقدسيتها عند كل البشر ، لأنه المكان الوحيد الذى تجلى فيه الله سبحانه وتعالى في الأرض، ويشمل تطوير الموقع القديم وامتداد سياحي وبيئى لتعظيم الاستفادة منه مع مراعاة الحساسية البيئة والتراثية لتظل قدسية المكان بالصورة الموجودة، والفندق الجبلي لاستضافة الزوار والنزلاء وحى سكني كامل بالزيتونة تشمل 550 وحدة سكنية، كاشفا عن أنه سيتم الانتهاء من تطوير مدينة سانت كاترين بالكامل العام القادم".