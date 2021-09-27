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رئيس الوزراء: محطة معالجة مياه بحر البقر المشروع الأضخم من نوعه فى العالم

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:14 ص
رئيس الوزراء: محطة معالجة مياه بحر البقر المشروع الأضخم من نوعه فى العالم رئيس الوزراء
كتب ـ سمير حسنى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن محطة معالجة مياه بحر البقر المشروع الأضخم من نوعه في العالم، ومصدر فخر واعتزاز أن يكون تنفيذ هذا المشروع بالكامل على أيدي مهندسي وعمال مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية، ونموذج لكل المشروعات التي تشهدها مصر خلال السبع سنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك تمييزا أكثر لأرض سيناء الحبيبة لتعويض ما فاتها من تنمية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات خلال السبع سنوات والعامين القادمين لاكتمال وتهيئة سيناء لتعميرها وتوطينها بكل الشرفاء من المصريين، موضحا: "سيناء في قلب كل المصريين وليست هى رقعة جغرافية عادية ولكن مدخل قارة بأكملها..سيناء صاحبة أطول سجل عسكري معروف في التاريخ..وموقع سجال وصراع كبير لأى أحد يستهدف مصر، ودائما هي المدخل الذى ينال من مصر، وأقسم بها الله في قرآنه الكريم بقدسيتها".


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