اليوم السابع
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رئيس الوزراء السوداني يشدد على الالتزام بـ"الوثيقة الدستورية"

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:00 ص
رئيس الوزراء السوداني يشدد على الالتزام بـ"الوثيقة الدستورية" رئيس الوزراء السوداني حمدوك
وكالات

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دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، كافة الأطراف في البلاد إلى "الالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً"، و"الابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن "تتحمل مسؤوليتها كاملة".
 
ووصف عبد الله حمدوك، في تصريحات للتلفزيون السوداني، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، الأزمة السياسية القائمة في البلاد، بأنها صراع بين "المؤمنين بالتحول الديمقراطي والساعين إلى قطع الطريق أمامه"، مؤكداً أن مبادرة "الطريق إلى الأمام" الوطنية هي الطريق لـ"توسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي".
 
وأضاف حمدوك أن "الصراع الحالي ليس بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين".

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