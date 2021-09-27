دار الإفتاء توضح حكم تلوين المصحف بألوان متعددة.. فيديو

كتب ـ على عبد الرحمن

"ما حكم المصحف الملون بألوان متعددة؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، قائلا :"لا نعرف معيار التلوين وإنما معيار الاحترام والتقدس، فكل شيء يخرج القرآن الكريم عن التقديس والاحترام فهو منهي عنه".



وتابع عاشور: "ولكن لو تم عمل المصحف بألوان جميلة لا تخرجه عن كونه "مصحف" فهذا مباح، فالتلوين في حد ذاته مباح ولكن لا نلون المصحف بطريقة تخرجه عن كونه كتاب الله عز وجل".



وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه:"أرجو بيان حكم الشرع في طباعة المصحف الشريف بحيث يكون بحروف اللغة الإنجليزية؛ ليُمَكِّن الناطقين بها من النطق به؟"، حيث قالت دار الإفتاء:"الحكاية الصوتية لحروف اللغة العربية هي مسألة علمية قديمة حدثت في الأندلس عند فتح المسلمين لها، ويقوم بها العالم شرقًا وغربًا لأغراض مختلفة؛ علمية وغيرها، وسوف تتم بنا -معشر المسلمين- أو بغيرنا؛ فإن الحاجة عند الآخر قائمةٌ، وأسبابه متوافرة لذلك؛ سواء منهم الراغب في الإسلام وغيره، والقول بجواز استخدامها في طباعة المصحف الشريف مع وضع الضوابط الكفيلة بحماية اللفظ القرآني من التحريف والتبديل قدر الطاقة هو الأنسب في رأينا، خاصة مع الطفرة الاتصالاتية والمعلوماتية القائمة في العالم اليوم، وهذه الضوابط تتمثل في طبع هذه الحكايات الصوتية مع نص المصحف الشريف الشائع المتداول المعروف لا استقلالًا، والتنبيه في مقدمة هذا العمل على أمور؛ منها: أن هذا النص هو رواية فلان كـحفص عن عاصم الكوفي مثلًا. ومنها: قيام لجنة علمية مختصة مشتركة ذات مصداقية من أهل اللسانين العربي والآخر الذي يتم حكاية ألفاظ القرآن الكريم به بوضع مفتاح للعمل للوصول إلى عمل علمي دقيق في هذا الصدد يمكن أن يوفر النطق الصحيح للحرف العربي القرآني، بل وطريقة أدائه الصوتي أيضًا".

