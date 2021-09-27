"حياة كريمة" ببنى سويف.. إنشاء وحدة إسعاف بقرية أبو شربان

بنى سويف هانى فتحى

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع": انه جارى إنشاء وحدة إسعاف بقرية أبو شربان التابعة للمجلس القروى بقرية صفط راشين ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، مشيرا إلى أنه تم إدراجها وتسليم الموقع للتنفيذ.

وقال مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا أنه عقد لقاء جماهيري بقرية صفط راشين بحضور منسقي حياة كريمة وأعضاء لجنة التنمية المجتمعية بالوحدة المحلية للقرية لمناقشة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم الاستماع إلى شكوى المواطنين من أن هناك بعض الشوارع لم تدرج فى خطة الإحلال والتجديد لخطوط شبكة مياه الشرب وتم التأكيد على أن جميع شوارع القرية مدرجة ضمن الخطة و سوف يتم التنفيذ وفق الجدول الزمني الموضوع.