اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 06:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"حياة كريمة" ببنى سويف.. إنشاء وحدة إسعاف بقرية أبو شربان

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 06:00 ص
"حياة كريمة" ببنى سويف.. إنشاء وحدة إسعاف بقرية أبو شربان وحدة إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع": انه جارى إنشاء وحدة إسعاف بقرية أبو شربان التابعة للمجلس القروى بقرية صفط راشين ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، مشيرا إلى أنه تم إدراجها وتسليم الموقع للتنفيذ.

وقال مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا أنه عقد لقاء جماهيري بقرية صفط راشين بحضور منسقي حياة كريمة وأعضاء لجنة التنمية المجتمعية بالوحدة المحلية للقرية لمناقشة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم الاستماع إلى شكوى المواطنين من أن هناك بعض الشوارع لم تدرج فى خطة الإحلال والتجديد لخطوط شبكة مياه الشرب وتم التأكيد على أن جميع شوارع القرية مدرجة ضمن الخطة و سوف يتم التنفيذ وفق الجدول الزمني الموضوع.

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة