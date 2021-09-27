حفل زفاف ينتهى ببتر ساق فتاة بالشرقية.. الأسرة تروى تفاصيل الكارثة

الشرقية حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من قرية المزارقة مركز فاقوس محافظة الشرقية والتى شهدت حادثا بشعا أثناء زفة فرح تسبب فى بتر ساق فتاة فى العقد الثانى من عمرها وتركيب شرائح ومسامير فى الساق الأخرى.

وقال السيد حسن والد الشابة المصابة يوم الجمعة الماضية كان مقرر زفاف نجل شقيقه الأكبر وبعد العصر اصطفت السيارات لتحمل أقارب العروسين فى الطريق الرئيسى وكان عدد من الأهالى يقفون منتظرين على جانب الطريق أمام القرية وكان أبنائى الـ4 ضمن الأهالى وفجأة شاب من أهالى القرية يعمل سمكرة سيارات شاهده الجميع مسرعا بسيارة وارتطم بعامود كهرباء وبأولادى نتج عن ذلك قطع ساق ابنتى وتركيب شرائح ومسامير فى ساقها الأخرى وإصابة نجلى عبد الله بنزيف لمدة يومين وبفضل الله توقف صباح اليوم وايضا أصيبت بنت كان مجاورة لاولادى فى ذراعها وتحول الفرح فى لحظة إلى مأتم وتبدل الخال من فرح وزغاريد وخلافه إلى حزن وعويل.

وأشار والد المصابة أن نجلته تدرس بالفرقة الثالثة بمعهد التعاون الزراعى بشبرا الخيمة وان الحادث أثر بشكل كبير على حياتها وحولها لمعاقة ولا نستطيع حتى الآن إخبارها أن ساقها تم بترها وتم حبس المتسبب فى الحادث ولن نتنازل عن حق أولادى.